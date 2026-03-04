AAMA precisa de doações para bazar

A presidente Evânia Coracini pede doações de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos para realizar o Feirão da AAMA.

Os itens arrecadados, serão destinados aos cuidados dos cachorros. Atualmente, a entidade é responsável por cerca de 300 animais e depende dos bazares para custear despesas com atendimento veterinário, vacinas e compra de ração.

A AAMA também informa que há necessidade de doações de ração e tapete higiênico. As contribuições podem ser agendadas pelo telefone (19) 99457-1254, diretamente com Evânia.