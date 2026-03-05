Construção de casas populares em Vargem está em andamento

Em 2025, a Prefeitura de Vargem Grande do Sul anunciou a conquista de 318 unidades habitacionais destinadas a famílias de baixa renda e idosos, por meio dos programas Minha Casa Minha Vida (MCMV) e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Passados alguns meses desde a divulgação, os projetos seguem em tramitação e, até o momento, não há obras iniciadas nem datas definidas para inscrições.

Do total anunciado, 140 unidades são vinculadas ao Minha Casa Minha Vida, sendo 50 pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e 90 pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), destas, 50 já aprovadas anteriormente e outras 40 liberadas posteriormente. As moradias são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00. A seleção dos beneficiários será realizada por sorteio conduzido pelo Ministério das Cidades, com apoio do município, seguindo os critérios do programa federal.

Outras 178 unidades integram projetos da CDHU. Destas, 150 serão viabilizadas pelo modelo de Apoio Habitacional, por meio de Carta de Crédito Associativo e Individual, com fases já aprovadas e liberadas para andamento. Além disso, 28 unidades fazem parte do programa Vida Longa, voltado a idosos de baixa renda, com proposta de condomínio adaptado. Segundo informado, a documentação dessas unidades está em análise técnica.

Procurada pela reportagem, a prefeitura informou, por meio do diretor de Convênios, Fábio Augusto Costa, que as 318 unidades já possuem áreas previamente definidas para construção, distribuídas em diferentes bairros do município, conforme planejamento técnico e urbanístico.

Em relação às 140 moradias do Minha Casa Minha Vida, o município aguarda posicionamento do Governo do Estado para dar continuidade aos trâmites. A administração municipal afirma que a documentação necessária foi encaminhada e que o processo se encontra em fase de tramitação junto aos órgãos competentes, dependendo de autorizações e encaminhamentos para as próximas etapas.

Até o momento, não há previsão para o início das obras nem data definida para abertura das inscrições dos interessados. A Prefeitura informou que o cronograma depende da conclusão dos trâmites legais e administrativos em andamento e que novas informações serão divulgadas após retorno oficial dos órgãos responsáveis.