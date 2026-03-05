Gente e Fatos

Pedro Ferri Pereira se formou

Pedro Ferri Pereira, 23 anos, colou grau em Engenharia Mecânica pela Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, no dia 20. Pedro recebeu láurea acadêmica como melhor aluno do curso. Residente em São Paulo, Pedro atua como trainee executivo na Tractian e pretende assumir cargos de liderança na carreira profissional. Muito felizes com a conquista do filho estão seus pais a empresária Ana Paula Ferri e dr. Antônio Carlos Pereira, a irmã Maria Elisa e seus familiares

Elisa completou 2 aninhos

A pequena Elisa Fiorini completou 2 aninhos de muita alegria e doçura no dia 27 de fevereiro. A comemoração aconteceu no dia 21, no Espaço Pipoca Doce, com o encantador tema “Circo da Elisa”, reunindo cores, sorrisos e muita diversão. A pequena celebrou ao lado dos pais, Marcelo e Raine, dos avós José Roberto e Fátima; Antônio e Silvana; Paulo e Ivone, além dos tios, primas, amigos e demais familiares, que tornaram esse momento ainda mais especial. A animação ficou por conta dos palhaços do Circo Alegre, de São Paulo

Fotos: Lucas Tabarin /Karen Rocha

Lauren vai cursar Puc

Lauren Bruno Bueno, 18 anos, ex-aluna do Anglo São João, foi aprovada em Direito na UFLA (3º lugar), PUC-MG (1º lugar), Mackenzie (3º lugar), UNESP – Franca, PUC-Campinas e UNIFEOB, tendo optado em cursar na PUC-Campinas. Parabenizando Lauren, os pais Andreza e Valter e as irmãs Rayssa e Kathleen

Pedro foi aprovado na UFF

Participando como trainee do Enem 2025, Pedro Henrique Machado Moreira, 17 anos, aluno do segundo ano do Anglo São João, ficou em 5º lugar no curso de História na Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Uma conquista simbólica de alto nível, uma vez que ele como traineiro não pode fazer sua matrícula, superando centenas de outros candidatos numa das mais importantes universidades do Brasil. João Pedro é filho de Natália Machado Moreira e Márcio Luiz Moreira

Luís Paulo Aliende

O desembargador do TJ-SP, Luís Paulo Aliende Ribeiro, comemorou seu aniversário na terça-feira, dia 24, junto a esposa Denise, os filhos Fernanda e Rodrigo e a nora Maria Carolina. De Vargem Grande, seguiram os parabéns dos pais Dulce e Paulo, do irmão Carlos Alberto, da cunhada Kênia e do sobrinho Gabriel

Jerusa Vidale

A fisioterapeuta Jerusa Vidale, comemora seu aniversário na quarta-feira, dia 4, quando recebe os cumprimentos dos filhos, netos, familiares e amigos

Mariângela e Paulo Misurini

Em Campinas onde residem, Mariângela de Paiva Misurini e Paulo Misurini comemoraram 43 anos de casamento, no dia 23, quando receberam o abraço dos filhos Guilherme e Marcela, da neta Lavínia, e demais familiares

Ronaldo Balestra

No início da semana, na segunda-feira, dia 2, Ronaldo Balestra brinda a chegada da nova idade quando recebe os cumprimentos dos familiares e amigos