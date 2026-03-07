Bão Di Goli disputará Copa Aguaí de Futsal

O time vargengrandense de futsal Bão Di Goli estreia nesta segunda-feira, dia 9, na 2ª Taça do Interior de Futsal de Aguaí. Para o campeonato, o time fez uma parceria com a equipe de Lagoa Branca e o grupo disputará o torneio como Bão Di Goli/Lagoa Branca.

A equipe disputará a primeira divisão do torneio e no dia 9 vai enfrentar o Red Bull Riviera no Ginásio de Esportes Aparecido Jarbas Sbrice, o Jaburuzão, em Aguaí.

Representarão o Bão Di Goli/Lagoa Branca os atletas Erik, Vitor Barga, Maurício Paschoal,

Gi, Weslei, David, Paulinho, Josué, Lukinha, Duzão, Mateus, Luti, Preguinho e Chechel.