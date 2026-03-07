Raio/DEL tem estreias na Liga Paulista e na Liga Campineira

A Equipe Raio/ Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul, capitaneada pela comissão técnica composta por Robson Linos (Binho), Fábio Fontão, Rogério Linos (Esquerdinha), Diego Muniz, Claiton Melo e Leonardo Oliveira (Léo) já tem data e horário definidos para a sua estreia na Copa da Liga Paulista de Futsal 2026. A estreia está marcada para o dia 14 de março, às 16h30, quando a equipe Sub 20 enfrenta o Reio/PM São João da Boa Vista, fora de casa. Pela Categoria Júnior (Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17) a estreia será no dia 28 de março, contra o Fundesporte Araraquara, em jogo na casa do adversário.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Alexandre Linos, presidente da equipe, afirmou que as expectativas são grandes tanto para este torneio, que contará com a participação de cinco categorias do Raio/DEL Vargem. “Chegamos com uma boa preparação técnica, tática e física, com treinamentos regulares em todas as categorias, sendo elas Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 e Sub 20/21”, afirmou à reportagem.

Ele ressaltou que as categorias Sub 17 e Sub 20/21 contam com jogadores que, apesar da idade, já têm experiência em jogos importantes e buscam fazer história na competição. “A estreia contra a forte equipe do Reio Futsal/ Prefeitura de São João da Boa Vista, time de grande tradição no futsal paulista, torna o jogo ainda mais atrativo e aumenta a expectativa por se tratar de um clássico regional”, avaliou Alexandre.

Ele destacou ainda que as categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15 também estão com boas perspectivas. “Para quem acompanha os treinos de preparação, as equipes vêm tendo um ótimo desempenho e muita força de vontade dos jovens e crianças que querem muito se destacar no futsal, modalidade que sempre foi muito bem representada por nossa cidade em torneios regionais, mas que hoje está ganhando grande destaque no Brasil e no mundo com um crescimento significativo em audiência e visibilidade esportiva”, observou o dirigente.

Liga Campineira e Liga Riopardense

As categorias Sub 16 e Sub 18 também vivem a expectativa da estreia na Liga Campineira Futsal que terá início ainda em março. O time Sub 18 faz sua primeira partida no dia 12, contra o Colégio Rodin. Já a equipe Sub 16 entra em quadra no dia 16, contra o Se Liga no Passe, no CEE José Cortez, em Vargem. “Os jogadores que também fazem parte do elenco que disputará a Liga Paulista e vêm forte com grandes objetivos, todos com boas expectativas e com humildade, jogando jogo a jogo, sabendo que o primeiro passo será passar a primeira fase. Mas porque não sonhar com um título inédito para nossa cidade?”, disse Alexandre.

Ele ressaltou que esta será a primeira vez que a equipe Raio/DEL Vargem disputa a competição da Liga Paulista de Futsal em cinco categorias e ao mesmo tempo com duas categorias na Liga Campineira. Além disso, o Raio já vem disputando desde fevereiro o torneio da Liga Riopardense de Futsal nas categorias Sub 16 e Sub 18. “Será um ano com calendário cheio de jogos e com expectativa de fazer ainda mais história no futsal de nossa cidade”, afirmou.

Ele e a diretora geral Vitória agradeceram o apoio que o time vem recebendo do diretor de Esportes. André Leone, do prefeito Celso Ribeiro. “Com disponibilização de transporte, ginásio, aparato de segurança para jogos e toda infraestrutura necessária para participar de competições de grande visibilidade e impacto esportivo e social”, agradeceram.