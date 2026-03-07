Domingo tem três jogos da Copa dos Campeões

O Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, recebe neste domingo, dia 8 de março, os jogos finais da primeira fase da Copa dos Campeões Regionais 2026 Juninho Charelli, um dos mais tradicionais torneios de futebol amador da região. Disputada em Vargem Grande do Sul, a competição chega à sua 12ª edição. A organização é de Marquinhos Moraes, da A.A Vargeana F.C, à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

Às 10h15, Guarani Curitiba, de Poços de Caldas, vai enfrentar a AA Ponte Preta, de São José do Rio Pardo. Já às 14h15, será o clássico de Vargem Grande do Sul, quando a AA Vargeana e o Cohab FC fazem o primeiro jogo da tarde. O último jogo do domingo é o confronto entre o Máfia Leste, de Santa Cruz das Palmeiras e o Sete de Setembro, de Caconde.

No último domingo, dia 1º de março, a rodada prevista para acontecer na Vargeana foi adiada.

Fotos: Divulgação

Times participantes

A edição 2026 reúne equipes de várias cidades da região: A.A Vargeana e Cohab FC (Vargem Grande do Sul), Rio Negro (Casa Branca), Guarani Curitiba FC (Poços de Caldas-MG), 7 de Setembro (Caconde), Camisa 10 (Tambaú), Máfia Leste (Santa Cruz das Palmeiras), Boa Esperança FC (São Sebastião da Grama), Vasco FC e Ponte Preta (ambos de São José do Rio Pardo).