Operação apreende bebidas e máquina de jogo do bicho

Uma operação comandada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), de São João da Boa Vista, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul resultou na apreensão de bebidas e na localização de uma máquina utilizada para jogos de azar, no final da tarde da terça-feira, dia 3.

De acordo com o informado pela GCM, por volta das 18h30 da terça-feira, os agentes estiveram acompanhando a fiscalização da Polícia Civil em um estabelecimento comercial de Vargem. No local, uma loja de conveniência, os policiais abordaram uma pessoa que se apresentou como representante do comércio.

No balcão do estabelecimento estavam à venda cinco garrafas de whisky. Em uma caixa localizada ao lado, os agentes encontraram outras garrafas de bebidas alcoólicas semelhantes às de cima do balcão, onde também estava uma máquina utilizada para registrar apostas do jogo do bicho.

Conforme informações da GCM, as bebidas alcoólicas apresentavam sinais de contrafação (falsificação fraudulenta), como tampas, invólucros, rótulos, contrarrótulos e selo de controle Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), características que não correspondem a de produtos autênticos. Dessa forma, as bebidas e a máquina foram apreendidas. O telefone celular do homem que se apresentou como responsável pelo estabelecimento também foi apreendido.

Ele ainda assumiu a propriedade das mercadorias e informou que não possuía notas fiscais referentes às bebidas apreendidas. O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Especializada para as providências de Polícia Judiciária.

Já na unidade da Polícia Civil, em São João, um representante da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) foi acionado e realizou a análise preliminar de amostras, confirmando indícios de adulteração das bebidas. As garrafas ainda serão submetidas a perícia.

O indiciado foi encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento médico e, posteriormente, recolhido à Cadeia Pública, onde permanecerá à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia.