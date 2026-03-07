Aama tem fiação elétrica de barracão furtada

Entidade que cuida de animais abandonados corre contra o tempo para reparar os danos e deixar tudo pronto para o bazar solidário

Um furto de fios elétricos registrado na noite desta semana causou prejuízos e preocupação aos voluntários da AAMA (Associação de Amigos dos Animais) em Vargem Grande do Sul. O crime ocorreu na noite de quarta-feira, dia 4 de março, por volta das 23h15 no barracão onde será realizado o tradicional bazar beneficente da entidade.

De acordo com informações da responsável pelo projeto, Evania Coracini, o suspeito cortou o circuito das câmeras de segurança e arrancou os fios de energia do local. “Ele cortou o circuito das câmeras e puxou os fios da energia do barracão. Fez um grande estrago. Tentou entrar no barracão, mas não conseguiu”, relatou.

Apesar de não ter acessado o interior do prédio, o criminoso causou danos que agora precisam ser reparados com urgência, já que o espaço está sendo preparado para o Bazar da AAMA, marcado para a próxima semana.

Segundo Evania, um Boletim de Ocorrência já foi registrado e o caso deverá ser investigado.

Ela também faz um apelo à população para que não compre materiais de procedência duvidosa, como fios e cabos elétricos vendidos irregularmente. “Quando alguém compra esse tipo de material, acaba incentivando esse tipo de crime”, destacou.

Mesmo diante do prejuízo, os voluntários estão correndo contra o tempo para garantir que o bazar aconteça. A renda arrecadada é fundamental para a manutenção dos animais resgatados pela associação.

Atualmente, Evania cuida de cerca de 80 animais, além de auxiliar outros que vivem nas ruas. Ela também conta que a equipe está reduzida, já que uma das voluntárias passou recentemente por uma cirurgia.

Quem quiser colaborar com doações ou obter mais informações pode entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99457-1254. A associação reforça que toda ajuda é importante para continuar o trabalho de resgate e cuidado com os animais da cidade.