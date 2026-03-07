Homem é preso pela GCM após agredir companheira

Na madrugada do último sábado, dia 1º de março, por volta de 1h, uma mulher de 40 anos foi vítima de agressão e ameaças praticadas pelo próprio companheiro dentro de sua residência. A ocorrência foi atendida por equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), acionada por meio da Central de Comunicações (Cecom).

Segundo relato da vítima aos guardas civis, o companheiro adentrou o imóvel portando um martelo e uma faca, com os quais passou a agredi-la e ameaçá-la. O homem também danificou o armário da cozinha com o objetivo de subtrair alimentos para posterior venda.

O suspeito foi localizado e abordado nas proximidades da residência, ainda em via pública. Durante a abordagem, optou por permanecer em silêncio sobre os fatos. Em razão das circunstâncias apuradas, foi preso em flagrante.

Vítima e agressor foram encaminhados ao Posto de Pronto Atendimento para avaliação médica e, em seguida, conduzidos à Delegacia de Polícia, onde as providências de polícia judiciária foram adotadas.