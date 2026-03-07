Caminhoneiro é detido após manobras irregulares

Um caminhoneiro morador de Vargem Grande do Sul foi preso na última quarta-feira, dia 25 de fevereiro, após realizar diversas ultrapassagens irregulares nas rodovias da região.

Vídeos e fotos que circularam nas redes sociais mostram o motorista trafegando em velocidade acima do permitido, colocando outros condutores em risco. Motoristas que seguiam logo atrás registraram as manobras perigosas.

De acordo com as informações apuradas, ele foi abordado em um município da região de Franca, onde acabou detido e conduzido à delegacia, sendo posteriormente liberado após pagamento de fiança.

Dias depois, já em liberdade, o mesmo motorista se envolveu em novo episódio. O caminhão que conduzia, carregado de batatas, tombou na cidade de Araxá (MG). Segundo informações que circulam nas redes sociais, o caminhoneiro teria sofrido fratura na clavícula e segue hospitalizado.

O caso ganhou repercussão nas redes e reacendeu discussões sobre imprudência no trânsito e segurança nas rodovias.