Futsal de Vargem disputa série de jogos decisivos na Liga Riopardense

O fim de semana de 28 de fevereiro foi de muito suor em quadra para as equipes de futsal de Vargem Grande do Sul. Representando a cidade no Campeonato Regional de Base Masculino 2026, organizado pela Liga Riopardense de Futsal, as categorias Sub 16 e Sub 18 do Raio/Departamento de Esportes e Lazer (DEL) da prefeitura estiveram em quadra no Ginásio Russão, em Mococa.

O saldo da rodada foi agridoce para a delegação vargengrandense. A equipe Sub 18 sofreu uma dura derrota para o Semeq/Igaraí pelo placar de 4 a 0. Já os meninos do Sub 16 protagonizaram um bom jogo e superaram o Semeq/Mococa por 3 a 1, somando pontos importantes na tabela.

Em casa

Sem tempo para lamentar o revés da rodada anterior, o Sub 18 do Raio/DEL voltou às quadras já na quarta-feira, dia 4 de março, desta vez jogando diante do seu próprio torcedor, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem Grande do Sul, onde a equipe enfrentou o LA 12, de Mogi Guaçu, em partida disputada à noite.

O confronto em casa representou uma boa oportunidade para os atletas se reabilitarem após a goleada sofrida e contarem com o apoio da torcida local para equilibrar a chave. O resultado desse confronto será fundamental para definir a trajetória do time na competição.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Raio/DEL na competição está marcado para este domingo, 8 de março. As duas categorias do clube viajam até São José do Rio Pardo para a disputa da 6ª rodada do Regional, com jogos no Ginásio Municipal de Esportes Ademar Machado de Almeida, mais conhecido como Tartarugão.

A programação prevê dois jogos: às 10h20, o Sub 18 enfrenta os Meninos da Vila, de Tapiratiba. Na sequência, às 11h00, é a vez do Sub 16 disputar espaço com o Laudate Futebol Clube, da própria São José do Rio Pardo. Para o Sub 16, que vem embalado pela vitória sobre o Semeq/Mococa, a rodada pode ser uma chance de consolidar boa campanha. Já o Sub 18 precisa de uma reação para se manter vivo na luta por classificação.

O Campeonato Regional de Base Masculino 2026 é uma competição organizada pela Liga Riopardense de Futsal e reúne times de diversas cidades da região em torno do esporte de base, com o objetivo de revelar e desenvolver novos talentos do futsal. O Raio/DEL representa Vargem Grande do Sul com o apoio do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal.

Equipes do Raio/DEL Vargem Grande do Sul seguem na Liga Riopardense