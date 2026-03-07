PM usa taser para conter homem após quebrar vidro de casa vizinha

Uma ocorrência de ameaça entre vizinhos terminou com o uso de dispositivo de incapacitação neuromuscular — popularmente conhecido como taser — na manhã de quarta-feira, dia 4, no Jardim Paraíso II, em Vargem Grande do Sul. A Polícia Militar foi acionada após um morador relatar que havia sido ameaçado pelo vizinho do imóvel ao lado.

No local, os policiais constataram que o vidro da residência da vítima estava quebrado. O suspeito foi encontrado em seu imóvel, empunhando um enxadão, e se recusou a atender às ordens para sair e conversar com a equipe. Diante da resistência e do risco à integridade física das pessoas presentes, os agentes adentraram a propriedade para realizar a abordagem.

Como o homem não obedeceu à ordem para soltar o objeto, foi necessário o emprego de um dispositivo de incapacitação neuromuscular, com um disparo, possibilitando sua contenção e posterior algemamento.

Após ser contido e algemado, conforme previsto na legislação vigente, o suspeito foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento para exame médico. Em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde a ocorrência foi registrada pelos crimes de ameaça e dano. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

O enxadão utilizado pelo suspeito durante o confronto foi apreendido pelas autoridades.