PM captura procurado pela Justiça após atendimento de violência doméstica

A Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça durante atendimento de ocorrência de violência doméstica no Jardim Paraíso I, em Vargem Grande do Sul, na tarde da quarta-feira, dia 4.

Os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após uma mulher relatar ter sido ameaçada de morte por seu ex-companheiro, manifestando interesse em registrar ocorrência e solicitar medida protetiva.

Durante o atendimento da ocorrência, o homem retornou à residência e foi abordado pela equipe policial. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. O indivíduo apresentava sinais de embriaguez e negou as ameaças, porém a vítima apresentou um áudio que comprovava o fato.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito. Após consulta aos sistemas policiais, também foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde a autoridade policial ratificou a prisão e deu cumprimento ao mandado judicial. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.