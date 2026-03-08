No Dolores, PM apreende 51 porções de maconha

Na noite de 1º de março, a Polícia Militar, por meio da Força Tática, realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul.

Ao realizar patrulhamento pela Rua Aparecido Cossi, a equipe visualizou o suspeito dispensando um objeto no chão. Na abordagem, foi localizada uma meia com 10 porções de maconha. Questionado, o indivíduo confessou a prática do tráfico e informou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Com a autorização para averiguação, os policiais localizaram outras 41 porções de maconha no imóvel, totalizando 51 porções, com peso aproximado de 108 gramas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, foi submetido a exame médico cautelar e conduzido ao Plantão Policial em São João da Boa Vista, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.