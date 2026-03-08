Dupla é detida com crack na Santana

A Polícia Militar de Vargem apreendeu dois adolescentes por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na Rua Jardinópolis, no bairro Vila Santana, no último dia 2.

Segundo o informado pela PM, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, a equipe visualizou os jovens que, ao notarem a presença policial, tentaram fugir. Ambos foram abordados e com eles foram localizadas 12 porções de crack, além de R$ 10,00.

Eles foram encaminhados ao Posto de Pronto Atendimento para avaliação médica e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul. Em seguida, foram liberados aos seus pais após as providências legais.