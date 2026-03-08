Editorial: Mulheres de Vargem

O Dia Internacional da Mulher é celebrado neste domingo, 8 de março. A data sempre inspira a Gazeta de Vargem Grande a trazer aos seus leitores reportagens especiais sobre a data, sobre a evolução dos direitos das mulheres, sobre a força feminina da cidade e também sobre os desafios que o gênero ainda enfrenta.

A edição que circula neste sábado, dia 7, e cujo conteúdo também será divulgado nas redes sociais do jornal, não é diferente. Nas páginas da Gazeta desta semana, reportagens trazem histórias de diferentes moradoras do município, cada uma batalhando em uma área de trabalho diferente, cada uma vivenciando momentos diferentes de suas vidas, mas todas trazem em comum a dedicação tanto com o trabalho visível, com suas carreiras e aspirações profissionais, quanto o trabalho invisível, como a logística de cuidar de uma família e manter um lar.

No campo, as histórias de Luana e Simone são similares, mas com atuações diferentes. Ambas trabalham na roça, mas enquanto uma vive a lida da roça, a outra segue atrás do volante de um trator. As duas cumprem ainda a jornada de mãe e esposa, como muitas outras mulheres do trabalho rural vargengrandense.

Já Elisabete tem sua trajetória escrita nas vendas de porta em porta. O empreendedorismo informal foi se transformando e a mulher, que começou como sacoleira, hoje tem sua loja e uma clientela que continua fiel e aumentando. A rotina sempre exigiu conciliar trabalho e família. Casada e mãe de dois filhos, ela dividia o tempo entre os cuidados da casa, dos filhos e da mãe, já falecida, que ficou doente por muito tempo.

Há ainda a história de Fátima, que com mais de 60 anos, segue trabalhando como faxineira, mas ainda arruma tempo, energia e disposição para seguir cuidando da família e ainda organizando excursões para o Goiás, onde lidera um bloco de Carnaval que leva o nome e a bandeira de Vargem Grande do Sul para o interior do Brasil.

A edição especial conta ainda um pouco da trajetória da primeira-dama Micaela Garcia Ribeiro, que desempenhou toda sua carreira profissional na Caixa Econômica Federal, ocupando cargos importantes, e voltou em 2025 a ocupar o cargo de primeira-dama de Vargem. Dessa vez, aposentada do setor bancário, Micaela encontra mais tempo para se dedicar aos projetos sociais que a prefeitura mantém, algo que nas duas outras oportunidades em que seu marido, o prefeito Celso Ribeiro, ocupou o Executivo, ela não pode exercer devido às exigências do trabalho.

Essas são apenas algumas das histórias contadas nesta edição. Ao longo dos 44 anos da Gazeta de Vargem Grande, muitas mulheres tiveram suas trajetórias impressas nas páginas do jornal, que ao longo dessas mais de quatro décadas sempre teve mulheres como maioria na equipe.

