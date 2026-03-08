Banco do Povo libera R$ 842 mil e impulsiona negócios

Recursos impulsionam comércio, serviços e novos empreendedores; programa amplia acesso a capital e estimula a economia local

O Banco do Povo Paulista liberou R$ 842.781,88 em financiamentos ao longo do ano passado em Vargem Grande do Sul, contemplando microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), Ltda, pessoa física produtiva e linhas específicas, como as destinadas a motofretistas e produtores rurais. Os dados foram repassados à Gazeta de Vargem Grande por Kátia Regina Santiago Pereira, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Vargem.



Instalado no Poupatempo, na Rua Coronel Lúcio, 924, Centro, o Banco do Povo atua com foco no fortalecimento dos micros e pequenos negócios locais, oferecendo crédito para capital de giro e investimento fixo. Segundo Kátia, o objetivo principal é estimular a economia e ampliar as oportunidades de geração de renda no município. “O foco do Banco do Povo é apoiar os pequenos empreendedores, oferecendo condições acessíveis para que eles possam investir em seus negócios e crescer de forma estruturada”, afirmou.



Segundo os dados enviados à reportagem, os setores que mais buscaram crédito no período foram atividades de comércio, prestação de serviços em geral, pequenas produções, atividades autônomas e empreendedores individuais (MEI). Para a coordenadora, o perfil das solicitações reflete a vocação econômica da cidade. “Percebemos que a maior parte da procura vem do comércio e da prestação de serviços, que são áreas muito presentes na economia local”, destacou.

Crédito para todos os tipos de empreendedores

Atualmente, o Banco do Povo disponibiliza linhas de crédito para capital de giro, investimento fixo, modalidades voltadas a MEI, ME, LTDA, EPP e pessoa física produtiva, além de linhas específicas para determinadas categorias profissionais. O processo para solicitação envolve atendimento inicial e orientação, cadastro e entrega de documentos, análise de crédito e viabilidade, aprovação com assinatura do contrato e, por fim, a liberação do recurso.



Entre os documentos exigidos para pessoa jurídica estão RG e CPF ou CNH dos sócios e cônjuges, certidão de estado civil, comprovante de endereço recente, número de conta corrente, inscrição no CNPJ, certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, certidão de regularidade do FGTS, CCMEI ou contrato social atualizado, orçamento detalhado do bem a ser adquirido, comprovantes de renda da empresa e dos sócios, como Declaração Anual do MEI ou IRPJ, além de extrato bancário dos últimos 90 dias. Em algumas linhas, é necessário apresentar certificado de curso oferecido pelo Sebrae, como nas modalidades Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro.



Como requisitos gerais, é necessário desenvolver atividade produtiva no município, residir ou manter o negócio em Vargem Grande do Sul, não possuir restrições em cadastros como Serasa ou Cadin e manter a documentação pessoal e empresarial regularizada.



Em relação à inadimplência, o município registra atualmente 46 contratos em atraso, o que corresponde a 8,89% do total de contratos financiados. Apesar do índice, a coordenadora avalia o cenário de forma equilibrada. “O acompanhamento é constante. Trabalhamos para orientar os empreendedores e manter a carteira saudável, garantindo que o programa continue atendendo quem precisa”, explicou.

Formalização e acesso ao crédito

Para quem deseja se tornar microempreendedor, as orientações básicas incluem definir a atividade econômica, formalizar-se como MEI quando aplicável, buscar capacitação, especialmente por meio de cursos do Sebrae, elaborar planejamento financeiro e, posteriormente, procurar o Banco do Povo para solicitar crédito produtivo. “O programa tem justamente esse papel de incentivar a formalização e dar suporte para que os pequenos negócios se desenvolvam de maneira sustentável”, concluiu Kátia ao Jornal Gazeta de Vargem Grande.