Micaela Ribeiro: do sistema bancário ao trabalho social

Filha de João Garcia Garrido e Jandyra Antônia Scaccabarozi Garcia, Micaela Garcia Ribeiro construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao trabalho e pelo contato direto com as pessoas. Em Vargem Grande do Sul, cidade onde nasceu e cresceu, seu nome hoje está ligado também às ações sociais desenvolvidas junto à população, especialmente neste momento em que exerce, pela terceira vez, o papel de primeira-dama do município.

Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, a Gazeta de Vargem Grande entrevistou Micaela, uma vargengrandense que iniciou sua carreira como enfermeira, mas que trocou de profissão logo no início, ocupando cargos importantes no sistema bancário e que agora, se mostrou muito feliz pela oportunidade de atuar mais profundamente em projetos sociais em Vargem.

Na infância e juventude Micaela estudou nas escolas Gilberto Giraldi, Benjamin Bastos e Alexandre Fleming, concluindo a formação na então Escola de Comércio, atualmente colégio Dom Pedro II, onde cursou contabilidade. A escolha profissional, no entanto, seguiu outro caminho. Micaela ingressou na Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, onde se formou em Enfermagem e Obstetrícia. A atuação na área foi breve: trabalhou por cerca de um ano como enfermeira na Destilaria São João, antiga Dedini.

Mas foi no sistema bancário que construiu a maior parte de sua carreira. Durante três décadas, trabalhou na Caixa Econômica Federal (CEF), onde exerceu diferentes funções de liderança, entre elas as de gerente de relacionamento e gerente geral. Ao longo desses anos, uma área em especial marcou sua trajetória: o financiamento habitacional.

Acompanhar a realização do sonho da casa própria de inúmeras famílias foi uma experiência que ela guarda com particular significado. “Tive a oportunidade de trabalhar no segmento de financiamento habitacional e pude participar da conquista do sonho da casa própria de muitas famílias e isso marcou muito minha vida diante da satisfação de poder fazer parte dessas histórias”, contou. Ao acompanhar de perto essas conquistas, Micaela afirma ter encontrado uma dimensão humana no trabalho que ultrapassava as funções administrativas.

Na vida pessoal, sua história se entrelaça com a de Celso Ribeiro, que ocupa o cargo de prefeito de Vargem Grande do Sul pela terceira vez. O casal celebra neste ano 40 anos de união. O encontro entre os dois aconteceu por meio de familiares: Micaela foi apresentada a Celso pelo primo dele, o saudoso Cláudio Martins João, conhecido como Dinho, marido de Sílvia Salera, prima de Micaela.

Oportunidade de estar mais presente

Ao longo das administrações municipais, esta é a terceira vez que ela assume o papel de primeira-dama. Nas ocasiões anteriores, porém, a participação foi mais limitada. Na época, ainda trabalhava na Caixa Econômica Federal em outras cidades, o que dificultava uma presença mais constante nas atividades do município.

Agora, aposentada, vive uma fase diferente. Com mais disponibilidade, passou a acompanhar mais de perto as ações do Fundo Social e do Departamento de Ação Social, que é comandando por Eva Vilma da Silva Rodrigues, participando do desenvolvimento de projetos e da aproximação com a comunidade.

“Fiquei muito feliz pelo respeito e pelo desenvolvimento dos trabalhos do Departamento de Ação Social e Fundo Social ao longo do tempo, pela Eva, que é quem tem ajudado muito nesse processo. Pude verificar junto ao Palácio do Governo, como o trabalho social em Vargem Grande do Sul é levado a sério, o que faz com que o município seja muito respeitado junto ao Governo do Estado. A seriedade com que são levados os programas sociais, me motiva muito mais e faz da Eva um perfeito exemplo para meu aprendizado. Juntas, melhoraremos cada vez mais os projetos e as condições das famílias mais vulneráveis”, afirmou.

Entre as iniciativas que mais a marcaram está a retomada do trabalho com gestantes, realizado por meio do programa Bem Gestar, em parceria com a área da Saúde. “No Fundo Social, todos os momentos me agradam. Gosto muito de estar com as pessoas e participar do desenvolvimento de programas e projetos sociais. Um dos mais importantes foi retomar o trabalho com as gestantes que fiz lá na época em que o sr. Alfeu era prefeito e o Celso, seu assessor. Fizemos a retomada do projeto com o Bem Gestar, em parceria com a Saúde”, explicou Micaela.

Ela disse ainda que gostaria de realizar ainda mais. “Temos pensado insistentemente em melhorar os projetos existentes para as famílias e ampliar os trabalhos, especialmente os projetos voltados para as áreas da adolescência e juventude, idosos e mulheres, públicos que vem demandando muita procura pelos serviços”, disse.

Desafios

Nos últimos anos, no entanto, a trajetória de Micaela também foi atravessada por um momento delicado: um grave problema de saúde. A experiência, embora difícil, acabou se transformando em uma demonstração de afeto coletivo. “Neste período, um dos momentos mais difíceis foi um grave problema de saúde que tive. E que também se tornou um dos momentos mais emocionante e gratificante para mim e para o Celso. Recebi a solidariedade e carinho de muitas pessoas. Felizmente já em franca recuperação, graças às orações e ao carinho recebidos, agradeço de coração a todos e, especialmente, às pessoas que estiveram ao meu lado e me ajudaram de diversas formas”, agradeceu.

O papel de primeira-dama

Para Micaela, o próprio papel da primeira-dama passou por transformações ao longo do tempo. Se antes era visto sobretudo como uma função simbólica ou assistencialista, hoje tende a assumir uma dimensão mais ativa. “Esse conceito tem sido mudado graças ao trabalho de algumas primeiras-damas que têm se engajado em diversos programas, dando a oportunidade para que as famílias possam mudar a qualidade de suas vidas. Felizmente, tive a oportunidade de iniciar no Fundo Social do Município, com o excelente trabalho da Cristiane Freitas, presidente do Fundo Estadual, que tem apoiado os fundos municipais, oferecendo a oportunidade de capacitação entre outros projetos neste viés da política pública de assistência social”, avaliou.

Ao refletir sobre os desafios enfrentados pelas mulheres, especialmente em cidades do interior, ela destaca a importância da autoconfiança e da independência. “O maior desafio da mulher é acreditar em si mesma e na capacidade que tem para fazer trabalhos importantes; não tendo que se submeter a relacionamentos abusivos numa situação de dependência. Hoje, já há um grande trabalho para esta conscientização e apoio às mulheres, e isso é imprescindível, mas ainda há obstáculos e muito a se fazer”, concluiu.