Homem é preso por tráfico na Santa Terezinha

Na noite de segunda-feira, dia 2 de março, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Rua São Sebastião, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul.

Durante patrulhamento, a equipe avistou o indivíduo segurando um embrulho. Ao ser abordado e submetido à busca pessoal, foi localizada uma porção grande de maconha. Questionado, ele informou que possuía mais entorpecentes e uma balança de precisão em sua residência.

No imóvel, os policiais localizaram três porções de cocaína, quatro porções de maconha, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, uma tesoura, dois aparelhos celulares, um iPad e R$ 150,00.

Ele foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento para exame médico e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.