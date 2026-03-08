Polícia Militar captura dois procurados por roubo

Na tarde de 5 de março de 2026, a Polícia Militar capturou um indivíduo procurado pela Justiça no bairro Cohab V, em Vargem Grande do Sul. Um adolescente também foi apreendido.

Durante patrulhamento, a equipe policial tomou conhecimento da existência de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 23 anos, apontado como autor de um roubo ocorrido em 13 de fevereiro. Em diligências pelo endereço indicado, os policiais localizaram o indiciado.

Ele foi informado sobre a ordem judicial e foi preso. O rapaz foi encaminhado para atendimento médico e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia.

Adolescente

No mesmo dia, a PM realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão de adolescente envolvido no crime. A equipe foi noticiada sobre a ordem judicial expedida contra o jovem de 17 anos, como sendo autor de um roubo no dia 13 de fevereiro. Em diligências realizadas em conjunto com investigadores da Polícia Civil, o adolescente foi localizado em uma escola da rede estadual.

Os dois detidos foram encaminhados ao Posto de Pronto Atendimento para avaliação médica e posteriormente apresentados na Delegacia de Polícia.