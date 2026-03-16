35 anos de dedicação à biblioteca

Em meio às estantes repletas de livros da Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, em Vargem, há uma presença que atravessa gerações de leitores: o servidor público Paulo Antônio Gonçalves. Funcionário da prefeitura há 35 anos, ele atua como assistente administrativo no Departamento de Cultura e se tornou uma figura muito conhecida por frequentadores da biblioteca.

Embora não seja bibliotecário de formação, Paulo conhece bem o espaço onde trabalha e domina como ninguém o cuidado com o acervo desse rico espaço municipal. Sabe onde estão os livros, acompanha o movimento dos leitores e mantém uma relação próxima com o público que passa pelo local. No dia 12 de março, comemorou-se o Dia do Bibliotecário, a Gazeta de Vargem Grande registra a trajetória desse servidor que construiu sua história entre páginas, prateleiras e leitores.

Antes de chegar ao serviço público, Paulo teve uma realidade diferente. Na juventude, trabalhou na Cerâmica São Jorge para ajudar a família. Com o tempo, ingressou na prefeitura e encontrou na biblioteca um lugar onde permanece até hoje.

Paulo relembra que iniciou suas atividades na antiga biblioteca municipal, que funcionava na Rua Major Corrêa, no prédio que hoje abriga o Departamento de Cultura. Segundo ele, as condições do espaço eram bem diferentes das atuais. “Antes de passar por reforma, a Casa da Cultura abrigava a biblioteca. Era muito difícil, um local apertado, com vidros e janelas quebrados”, recordou.

Com o passar dos anos, a biblioteca ganhou uma nova sede. “O atual prefeito Celso Ribeiro construiu o novo prédio em 2002, quando também era prefeito naquela gestão. Hoje a biblioteca funciona na Rua Batista Figueiredo, no Centro”, comentou.

Ao falar sobre o trabalho que realiza, ele destaca a relação com o público como a parte mais importante da rotina. “O que eu mais gosto é atender o público, pois aprendemos muito com eles”, contou à reportagem. Entre os desafios do dia a dia, Paulo cita um problema comum nas bibliotecas: a devolução dos livros emprestados. “A maior dificuldade é recuperar os livros emprestados e não devolvidos”, explicou.

Ao longo das décadas, muitos episódios marcaram sua trajetória no espaço cultural. Um deles envolve um convidado especial que visitou a biblioteca durante um projeto de incentivo à leitura. “Um momento marcante foi quando conheci o João Acaiabe, o Tio Barnabé, que veio contar histórias no programa Viagem Literária”, disse Paulo, relembrando quando o ator que viveu o personagem do Sítio do Picapau Amarelo, clássico de Monteiro Lobato, esteve na cidade.

Para ele, trabalhar em um ambiente ligado à leitura sempre foi motivo de satisfação. “É muito gratificante, principalmente quando você faz o que gosta”, disse.

Paulo também observa as mudanças que vêm acontecendo nas bibliotecas com o avanço da tecnologia. Para ele, o futuro desses espaços passa pela adaptação ao ambiente digital, sem perder o incentivo à leitura entre as novas gerações. “Com o avanço da tecnologia e o mundo digital, as bibliotecas terão que se adaptar ao ambiente digital e ter mais incentivos na parte dos pais na leitura dos filhos”, afirmou.

Ao final da entrevista, ele fez um convite à população para visitar a biblioteca municipal. “Aproveito para convidar os leitores para conhecer os novos títulos. Temos livros novos e também doações que enriquecem ainda mais o nosso acervo”, destacou.

A Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e está aberta à população para empréstimos, consultas e leitura no local.

Durante essas três décadas e meia de trabalho, Paulo viu crianças que frequentavam a biblioteca crescerem, formarem famílias e voltarem ao local com seus próprios filhos e netos. Entre livros, histórias e leitores, sua presença se tornou parte da memória da biblioteca e da vida cultural de Vargem Grande do Sul.

Fotos: Reportagem