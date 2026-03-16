Março Lilás alerta para prevenção do câncer do colo do útero

Durante todo o mês de março, a rede municipal de saúde de Vargem Grande do Sul promove a Campanha Março Lilás, voltada à conscientização e prevenção do câncer do colo do útero. A iniciativa busca incentivar mulheres a realizarem o exame de Papanicolau, principal forma de diagnóstico precoce da doença.

Como parte das ações, algumas unidades de saúde do município estão funcionando em horário estendido em determinados dias da semana, das 16h às 19h, facilitando o acesso de mulheres que não conseguem comparecer durante o horário regular.

Outro destaque da campanha será o Dia D do Março Lilás, marcado para sábado, 21 de março, quando diversas unidades estarão abertas das 8h às 15h para atendimento especial à população feminina.

Além da coleta do exame de Papanicolau, também serão oferecidos diversos serviços de saúde, como avaliação antropométrica (peso e altura), aferição da pressão arterial, verificação da frequência cardíaca, medição da saturação de oxigênio, teste de glicemia capilar e realização de testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C.

No Dia D estarão abertas as seguintes unidades: Centro de Atendimento à Mulher (CAM); ESF Dr. Nabil Zarif, na Vila Santana; ESF Dr. Edward Gabrioli, Vila Polar; ESF Dr. Renato Jonas Milan, Centro; ESF Dr. Lauro Corsi, Jardim Iracema; ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, Jardim Dolores; ESF Dr. Arcelino Anadão, Jardim Paulista; ESF Dr. Fausto Ferraz, Jardim São José; ESF Benedito Martins, Jardim Santa Marta e ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito.

Ao todo, 12 equipes de saúde estão envolvidas na campanha, incluindo todas as Unidades Básicas de Saúde do município e o Centro de Atendimento à Mulher (CAM).



A expectativa do Departamento Municipal de Saúde é realizar cerca de 500 exames de Papanicolau ao longo do mês, priorizando mulheres entre 25 e 64 anos que estejam com o exame em atraso. A recomendação do Ministério da Saúde é que a mulher realize dois exames com intervalo anual e, caso ambos apresentem resultado negativo para lesões, passe a repeti-lo a cada três anos.

A responsável pela Saúde da Mulher no município, a enfermeira Luana de Andrade, destacou à Gazeta de Vargem Grande a importância da participação da população feminina na campanha. “O exame de Papanicolau é fundamental para detectar alterações ainda no início, muitas vezes antes mesmo de surgirem sintomas. Quando a mulher realiza o exame regularmente, as chances de tratamento e cura são muito maiores”, explicou.

Ela também reforçou o convite para que as mulheres aproveitem as ações do mês. “Estamos ampliando os horários de atendimento e realizando o Dia D justamente para facilitar o acesso. Nossa orientação é que todas as mulheres que estejam com o exame em atraso procurem a unidade de saúde mais próxima”, afirmou.

Os dados mais recentes mostram a importância da prevenção. Em 2025, foram coletados 2.203 exames de Papanicolau no município, sendo 1.880 dentro da faixa etária recomendada. Os demais foram realizados fora dessa faixa devido à presença de sinais ou sintomas que justificaram a coleta. Do total de exames, 116 apresentaram resultado positivo para algum tipo de lesão, a maioria considerada precursora do câncer do colo do útero, sendo diagnosticado apenas um caso da doença.

O Departamento de Saúde reforça que o exame pode ser realizado durante todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde, mediante agendamento presencial ou por telefone. O atendimento nas unidades ocorre das 7h às 17h.