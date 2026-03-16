Exposição Terror no Cinema chega a Vargem Grande do Sul

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, recebe pela primeira vez a exposição “Cartazes Terror no Cinema”, que reúne pôsteres icônicos de filmes do gênero e destaca a importância dos cartazes na história do cinema.

A mostra será aberta nesta segunda-feira, dia 16, e poderá ser visitada até 1º de maio, no Departamento de Cultura e Turismo, localizado na Rua Major Corrêa, 505, no Centro. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A exposição apresenta cartazes, que muitas vezes, representam o primeiro contato do público com os filmes. No gênero terror, eles ajudam a despertar curiosidade e a transmitir a atmosfera das obras, tornando-se peças marcantes da cultura cinematográfica.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Departamento de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), integrando o programa Pontos MIS. Entre os destaques estão pôsteres de clássicos como O Gabinete do Dr. Caligari, O Bebê de Rosemary, Alien – O Oitavo Passageiro e O Iluminado, além de produções mais recentes, como Midsommar.

A entrada é gratuita e aberta ao público.