Lixo e ataques de cães são alvos de denúncias

Um morador da Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, no cruzamento com a Rua Rafael Carminetti, procurou a reportagem para relatar a situação preocupante enfrentada por quem vive na região.

Segundo ele, há grande quantidade de lixo espalhado pelas ruas, o que tem contribuído para o aumento de animais soltos no local. De acordo com o relato, diversos cães circulam livremente pela via e, nos últimos dias, passaram a atacar moradores, gerando medo e insegurança.

O morador afirma ainda que a Vigilância Sanitária já foi acionada pelos residentes da área, mas, até o momento, nenhuma providência efetiva teria sido tomada para solucionar o problema.

Os moradores pedem atenção urgente das autoridades competentes para a limpeza do local e a adoção de medidas que garantam a segurança da população.