Lixo e ataques de cães são alvos de denúncias

Por
Gazeta
-
Má conservação e lixo acumulado foram criticados por morador. Foto: Reportagem

Um morador da Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, no cruzamento com a Rua Rafael Carminetti, procurou a reportagem para relatar a situação preocupante enfrentada por quem vive na região.
Segundo ele, há grande quantidade de lixo espalhado pelas ruas, o que tem contribuído para o aumento de animais soltos no local. De acordo com o relato, diversos cães circulam livremente pela via e, nos últimos dias, passaram a atacar moradores, gerando medo e insegurança.
O morador afirma ainda que a Vigilância Sanitária já foi acionada pelos residentes da área, mas, até o momento, nenhuma providência efetiva teria sido tomada para solucionar o problema.
Os moradores pedem atenção urgente das autoridades competentes para a limpeza do local e a adoção de medidas que garantam a segurança da população.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui