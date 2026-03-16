Criando uma nova expansão urbana na cidade

A construção do Parque Águas do Rio Verde pode vir a se tornar uma ótima oportunidade de expansão urbana de Vargem Grande do Sul se houver planejamento, responsabilidade e vontade política. Para uma cidade de cerca de 40 mil habitantes como o município de Vargem, pensar o futuro exige planejamento urbano consistente e decisões estratégicas tomadas no momento oportuno.

Embora não seja prioridade no momento, não é de hoje que se comenta nos meios políticos e administrativos, de se ter um prédio funcional e moderno da Prefeitura e também da Câmara Municipal, juntando a este novo Centro Administrativo, a unidade do Poupatempo. A proposta de implantação de um novo Centro Administrativo — contemplando futura sede da Câmara Municipal e unidade do Poupatempo — dialoga diretamente com essa visão de organização e modernização da estrutura pública.

A área situada na Avenida Antônio Bolonha que irá fazer divisa com o novo lago a ser construído junto ao Jd. Iracema, surge como ponto estratégico, tanto por interligar bairros localizados do outro lado do asfalto (Cohabs, Jd. Santa Marta, Paulista, Dolores etc.), quanto por atender diretamente regiões como Santana, Santa Terezinha, Vila Polar e Centro. Além disso, o local poderá se transformar no portal de entrada do futuro Parque das Águas do Rio Verde, empreendimento com potencial para redefinir o eixo de crescimento urbano do município.

Embora a construção do novo Centro Administrativo não seja prioridade imediata, não se pode perder o espaço ainda disponível naquela região. A eventual desapropriação da área representa uma decisão de visão de longo prazo, assegurando que o município mantenha controle sobre um terreno estratégico enquanto ainda é viável incorporá-lo ao planejamento público.

Com a implantação do Parque das Águas do Rio Verde, que compreende o futuro lago do Jd. Iracema, o lago da Várzea do Zecão, a Barragem Eduíno Sbardellini e o lago da Família Mello, a Prefeitura poderá aproveitar todo o desenvolvimento que o empreendimento trará a médio e longo prazo, para redefinir o crescimento urbano do município, preparando-o para o futuro.

Com relação à construção de um novo Centro Administrativo, a movimentação de terra decorrente da escavação para a criação do futuro lago do Jd. Iracema, que será o maior de todos, com mais de 20 alqueires de extensão e para o qual a atual administração vem se preparando, pois já comprou oito caminhões para esta finalidade, o poder público municipal poderia promover o aterramento e a preparação da área destinada ao futuro complexo administrativo.

Em uma possível parceria com os proprietários das terras vizinhas, todos poderiam sair ganhando: o município estruturaria o espaço urbano de forma planejada, criando as ruas e asfaltando o local, e os imóveis do entorno tenderiam a ser significativamente valorizados.

Experiências em outras cidades demonstram o potencial transformador de parques lineares e grandes áreas verdes. Em Curitiba, o Parque Barigui impulsionou a valorização imobiliária e consolidou um novo vetor de desenvolvimento urbano. Em São Paulo, o Parque Linear Cantinho do Céu promoveu requalificação ambiental e reorganização urbana em seu entorno. Já em Belo Horizonte, o Parque Linear do Ribeirão Arrudas contribuiu para revitalizar áreas antes degradadas e estimular novos empreendimentos.

No longo prazo, uma cidade bem planejada, arborizada e estruturada com complexos ambientais como o Parque das Águas do Rio Verde tende a se tornar mais atrativa para investimentos e para pessoas que buscam qualidade de vida. Ambientes urbanos ricos em áreas verdes e biodiversidade são cada vez mais valorizados por empresas, profissionais e famílias que desejam trabalhar e viver em locais sustentáveis, com equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

Mais do que uma obra pontual, o que se projeta é um conceito de cidade. Garantir hoje o espaço estratégico na Avenida Bolonha e integrar planejamento administrativo com infraestrutura ambiental pode significar, no futuro, um novo polo institucional e ecológico capaz de impulsionar o desenvolvimento urbano e econômico de Vargem Grande do Sul de forma sustentável e duradoura.