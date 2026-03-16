Vargem garante emenda de R$ 1 milhão para início da Represa do Iracema

O município de Vargem Grande do Sul recebeu a indicação de uma emenda individual impositiva no valor de R$ 1 milhão destinada ao início da construção da Represa do Iracema, que irá fazer parte do Parque Águas do Rio Verde, juntamente com o lago da várzea do Zecão, que está em fase final de construção; da Barragem Eduíno Sbardellini, já pronta e do lago que está sendo construído nas terras da Família Mello. O recurso foi indicado pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB) e está previsto no Orçamento Geral da União de 2026, vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

De acordo com o vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), a conquista é resultado de uma articulação política realizada ao longo de reuniões com o parlamentar, tanto em Ribeirão Preto quanto em Brasília. Em uma das agendas, Guilherme e o atual prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) estiveram no Ministério das Cidades com o ministro Jader Filho, onde apresentaram o projeto da represa e destacaram a importância da obra para o futuro do município.

Segundo o vice-prefeito, após conhecer o projeto, Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, assumiu o compromisso de contribuir com a iniciativa. Posteriormente, o deputado visitou Vargem Grande do Sul e esteve pessoalmente na área onde a represa deverá ser construída, acompanhado do deputado estadual Jorge Caruso (MDB).

“Apresentamos o projeto e mostramos a importância da obra para a cidade. O deputado se comprometeu em ajudar e agora o recurso já está destinado ao município”, afirmou Nicolau.

A articulação política contou ainda com a participação do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, além de membros do MDB local. Guilherme destacou que mantém relação próxima com o deputado Baleia Rossi desde que se filiou ao partido, em 2016, período em que também exerceu dois mandatos como vereador. Atualmente, além de vice-prefeito, ele preside o MDB em Vargem Grande do Sul.

Embora o valor destinado seja considerado importante para iniciar o projeto, Nicolau explica que a obra completa exigirá novos investimentos. “Esse recurso é fundamental para dar início ao projeto, mas sabemos que será necessário buscar novos recursos para a continuidade da obra”, disse.

Preparativos para o início da obra

A prefeitura já vem se preparando para o início das intervenções. Entre as ações realizadas estão a aquisição de oito caminhões, sendo um deles adquirido com recursos do próprio deputado Baleia Rossi, e a convocação de motoristas aprovados em concurso público.

Atualmente, o projeto da represa encontra-se na fase de licenças ambientais, elaboração de projetos técnicos e tramitações junto aos órgãos responsáveis. Paralelamente, o Departamento de Obras e o setor de Convênios do município trabalham na organização da documentação necessária para garantir a liberação dos recursos federais.

Conforme o ofício encaminhado pelo gabinete do deputado, a prefeitura deverá realizar o cadastramento e enviar o plano de trabalho por meio da plataforma Transferegov entre os dias 3 de abril e 14 de abril de 2026, etapa necessária para a efetivação do repasse.

A Represa do Iracema é considerada estratégica para o município, principalmente para garantir a segurança hídrica diante do crescimento urbano e da implantação de novos loteamentos e projetos habitacionais.

Além de contribuir para o abastecimento de água no futuro, a expectativa é que o espaço também possa gerar desenvolvimento econômico e se tornar um novo ponto de lazer e turismo para a população. Guilherme afirmou ainda que o município já busca novas emendas parlamentares para complementar a obra e viabilizar outros projetos estruturantes junto ao Parque Águas do Rio Verde.