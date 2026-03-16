Painel: Eleições para governador

Torneio de Pesca

A prefeitura já deu início ao processo para a compra de peixes para a realização do tradicional Torneio de Pesca, que é realizado na Sexta-Feira Santa, na Represa Eduíno Sbardellini. De acordo com o processo de compra publicado no site da prefeitura, serão adquiridos 1.500 kg de tilápias e mais 300 kg de patinga para abastecerem o lago e fazerem a diversão dos pescadores. Neste ano, o feriado será no dia 3 de abril.

Eleições para governador

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, dia 12, mostra que o atual governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas (Republicanos), está na liderança isolada da disputa eleitoral para o governo de São Paulo em todos os quatro cenários testados, com taxas de intenção de voto superiores a 40%.

Tarcísio na frente

Em um dos cenários, Tarcísio lidera com 44% das intenções de voto. Seguido por Fernando Haddad (PT), com 31%, Paulo Serra (PSDB), com 5%, Kim Kataguiri (UB), com 5%, e Felipe D’Avila (Novo), com 3%. Brancos ou nulos são 11% e indecisos, 1%. No segundo cenário, com a inclusão de Márcio França (PSB), Tarcísio lidera com 44%, seguido por Haddad, com 28%, França, com 5%, Kataguiri, com 4%, Serra, com 4%, e D’Avila, com 2%. Brancos ou nulos são 11% e indecisos, 1%.

No terceiro cenário, substituindo Haddad por Geraldo Alckmin (PSB), Tarcísio lidera com 46%, Alckmin tem 26%, Serra, 6%, Kataguiri, 5%, e D’Avila, 3%. Brancos ou nulos são 13% e indecisos, 2%. E no quarto cenário, com a substituição de Alckmin por Simone Tebet (MDB), Tarcísio lidera com 49%. Tebet tem 19%, Serra 7%, Kataguiri, 4%, e D’Avila, 3%. Brancos ou nulos são 15% e indecisos, 2%.

Dados da pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 5 de março, com 1.608 entrevistas presenciais em 71 municípios, com população de 16 anos ou mais de todas as regiões do Estado de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%.

Título Eleitoral

Dia 6 de maio é a data final para que cidadãs e cidadãos requeiram o título de eleitor e eleitores realizem operações de transferência do local de votação e revisão de qualquer informação constante do cadastro eleitoral. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e às pessoas analfabetas.

Foto: Agencia Brasil – Paulo Pinto