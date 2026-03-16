Prof. Marco Aurélio se aposenta como instrutor, após mais de 40 anos dedicados ao judô

Educador físico, formador de atletas e idealizador de projetos sociais, o professor Marco Aurélio Lodi Gomes, conhecido como Sensei Lodi, celebra em 2026 seus 40 anos de dedicação ao judô e anuncia sua aposentadoria como professor da modalidade.

Com uma trajetória marcada pelo Esporte e pela Educação, iniciou sua caminhada em 1986 na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), sob orientação dos professores vargengrandenses de judô Pedro Cândido Hitsi Hayashi, dando sequência à formação com o professor João Batista de Freitas.

Além do judô, durante sua juventude representou Vargem Grande do Sul como atleta nas modalidades de atletismo, handebol, basquetebol e judô, consolidando uma sólida formação esportiva que influenciaria toda a sua carreira.

Em 1996 tornou-se o primeiro atleta de Vargem Grande do Sul a conquistar medalha nos Jogos Regionais, realizados em Indaiatuba, feito que projetou o nome da cidade no cenário esportivo regional.

Ao longo de sua formação técnica, treinou e competiu por importantes equipes, passando por São João da Boa Vista e Poços de Caldas, onde aprofundou seus conhecimentos com professores e mestres reconhecidos do judô.

Formado em Educação Física em 2001, iniciou carreira como professor em escolas estaduais e particulares.

Fotos: Arquivo Pessoal

Plantando sementes

Em 2003 fundou o Judô do Tênis Clube e a Associação Tênis Clube de Judô, onde atuou por uma década como atleta e formador de novos judocas.

Em 2013 assumiu funções na gestão esportiva do município, período em que idealizou importantes avanços estruturais e institucionais para o esporte local.

Entre suas principais iniciativas estão a criação do Centro de Artes Marciais do Clube XXI de Abril, espaço estruturado para o desenvolvimento das modalidades de luta; a implantação da Lei do Bolsa Atleta Municipal, importante mecanismo de incentivo e apoio aos atletas da cidade; e, posteriormente, a criação do Centro de Excelência de Judô Municipal, uma parceria entre Associação Jita Kyoei de Judô e Prefeitura Municipal que ampliou oportunidades e elevou o nível técnico dos praticantes.

No mesmo período fundou a Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan e o Projeto Social Jita Kyoei de Judô, iniciativa que ampliou o acesso gratuito ao esporte.

Em 2019 criou também o Instituto Jita Kyoei, primeira academia particular de Vargem Grande do Sul a oferecer aulas gratuitas de judô para crianças, jovens e adultos.

Colhendo os frutos

Atualmente, o projeto social atende duas cidades, com cinco núcleos de formação, mais de 550 alunos cadastrados e cerca de 250 praticantes ativos semanalmente, com expansão prevista para Águas da Prata em 2026.

Ao longo de sua trajetória, Sensei Lodi formou inúmeros medalhistas municipais, regionais e estaduais, além de 12 faixas pretas que hoje também contribuem com a sociedade por meio do esporte. Em 2026 forma mais 3 faixas pretas.

Mesmo com a aposentadoria das aulas regulares, Marco Aurélio Lodi Gomes continua atuando como Coordenador Geral dos Projetos Sociais Jita Kyoei de Judô, mantendo o compromisso com a formação esportiva, educacional e social de crianças e jovens.

Assim, seu legado ultrapassa as competições e medalhas, consolidando-se em quatro décadas de dedicação ao judô, à Educação e à transformação social por meio do esporte.