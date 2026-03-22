Goleadas marcaram jogos da Copa dos Campeões

Os dois jogos realizados no último domingo, dia 15, pela Copa dos Campeões Regionais 2026 Juninho Charelli, foram duas verdadeiras goleadas. O público que prestigiou as partidas no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, pode vibrar com 12 gols em apenas dois jogos.

Tradicional torneio de futebol amador da região, a Copa dos Campeões é disputada em Vargem Grande do Sul, há 12 edições. A organização é de Marquinhos Moraes, da A. A. Vargeana F. C, à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

Ponte Preta x Camisa 10

Na primeira partida da manhã do domingo, a Associação Atlética Ponte Preta, de São José do Rio Pardo, venceu o time Camisa 10, de Tambaú por 4 a 2. Destaque para Carlos Eduardo (Dudu) que marcou 3 gols pela Ponte Preta, que também contou com Marcinho balançando as redes. Os dois gols do Camisa 10 foram marcados por David.

Vasco e Boa Esperança

No jogo seguinte, o Vasco Futebol Clube, de São José do Rio Pardo, não tomou conhecimento do Boa Esperança Futebol Clube, de São Sebastião da Grama, atropelando o adversário com o placar de 6 a 0. Leonado (Léo Peixe) marcou nada mais do que quatro gols do Vasco, enquanto Jean fez outros dois.

Times participantes

A edição 2026 da Copa dos Campeões reúne equipes de várias cidades da região: A. A. Vargeana e Cohab FC (Vargem Grande do Sul), Rio Negro (Casa Branca), Guarani Curitiba FC (Poços de Caldas-MG), 7 de Setembro (Caconde), Camisa 10 (Tambaú), Máfia Leste (Santa Cruz das Palmeiras), Boa Esperança FC (São Sebastião da Grama), Vasco FC e Ponte Preta (ambos de São José do Rio Pardo).