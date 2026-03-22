Pela Liga Paulista, o Raio é superado em São João

A Liga Paulista de Futsal deu início ao seu torneio no último final de semana em várias cidades do Estado. O time Sub-20 do Raio/Departamento Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul fez sua estreia na competição no sábado, dia 14, quando foi superado pelo Reio, de São João da Boa Vista.

No jogo disputado no CIC, em São João, o time da casa venceu a equipe vargengrandense, que disputa o torneio pela primeira vez, por 6 a 3. Os gols de Vargem foram marcados por Pedro Colari, Gustavinho e Eric.

A temporada ainda contará com a participação do Raio/D.E.L. Vargem nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, que também representarão a cidade na Liga Paulista.