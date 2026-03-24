Executivo anuncia reajuste de 5% para servidores e aumento de R$ 100,00 no vale-alimentação

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul anunciou um reajuste de 5% nos salários dos servidores públicos municipais, além de um acréscimo de R$ 100 no vale-alimentação. O aumento foi informado pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), em vídeo publicado em suas redes sociais, ao lado de Edson Bovo, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O projeto de lei que trata sobre o reajuste será encaminhado à Câmara Municipal, com expectativa de votação em sessão extraordinária.

Durante o anúncio, o prefeito destacou que a medida considera a inflação do período e as condições orçamentárias do município. Segundo ele, somente o impacto financeiro do aumento salarial, juntamente com o vale-alimentação será de aproximadamente R$ 6,8 milhões por ano, valor que conforme ressaltou o prefeito, exige planejamento e controle das despesas públicas.

O prefeito afirmou que a administração vem adotando medidas de contenção de gastos desde o início do ano passado para manter as contas dentro do orçamento. Ele ressaltou ainda a responsabilidade da gestão em manter em dia o pagamento de fornecedores e dos próprios servidores. “Às vezes os percentuais parecem pequenos, mas o impacto é alto. É preciso garantir que a prefeitura tenha condições de honrar esses compromissos até o final do ano”, afirmou.

Celso também reconheceu o trabalho dos servidores municipais, lembrando que ele também trabalhou muitos anos na prefeitura. Segundo ele, os funcionários são responsáveis diretos pelo funcionamento dos serviços públicos e pelo atendimento à população, especialmente às camadas mais vulneráveis. “Qualquer coisa que é feita na cidade, serve também para o funcionário. Se não servir para o pai, para o avô, serve para a filha, para o neto, tudo que é feito na cidade atende sobretudo as pessoas mais simples, que são os que mais precisam”, ressaltou.

O prefeito ainda pediu o apoio dos diretores municipais no controle de despesas em seus respectivos setores para assegurar o equilíbrio financeiro.

O anúncio foi feito ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Edson Bovo, que participou das negociações. De acordo com ele, a data-base da categoria é março e, inicialmente, o sindicato aguardava a consolidação do índice inflacionário dos últimos 12 meses. No entanto, após diálogo com o Executivo, foi possível chegar a um acordo antes disso, destacando que o percentual do reajuste deve ficar um pouco acima da inflação do período.

Para ele, a negociação foi positiva diante das limitações financeiras do município. “O servidor sempre espera um aumento maior, mas é preciso reconhecer as dificuldades da prefeitura. Dentro do cenário atual, foi possível avançar”, disse.

Ele também destacou a importância do aumento no vale-alimentação, principalmente para os servidores com menores rendimentos. Segundo o presidente do sindicato, o benefício pode representar um ganho mais significativo no dia a dia do funcionário público da base da folha. “Para ele, R$ 100,00 no vale, representa mais às vezes que um aumento no salário, porque é um poder de compra que ele vai ter”, ponderou.

Ainda durante a fala, Bovo ressaltou que o custo do reajuste não se limita ao pagamento mensal, mas se estende ao longo de todo o ano, incluindo o 13º salário, o que amplia o impacto nas contas públicas. Ele avaliou que houve abertura para o diálogo por parte da administração municipal e que outras demandas da categoria continuam sendo discutidas.

Entre elas, estão ajustes no funcionamento do setor de recursos humanos, como a ampliação do horário de atendimento.

O projeto de reajuste será encaminhado ao Legislativo Municipal para ser analisado pelos vereadores, que devem deliberar sobre a proposta em sessão extraordinária nos próximos dias.