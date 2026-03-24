Integração na terceira idade teve capoeira

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) Haydee e Antônio Longuini Neto promoveu, na tarde de quinta-feira 13 de março, uma atividade de integração com o grupo da Terceira Idade do Sesc de Poços de Caldas. O encontro reuniu cerca de 45 participantes e contou com práticas de capoterapia, modalidade adaptada da capoeira para idosos, além de dança e momentos de convivência.

A recepção foi organizada pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Vargem, com apoio da primeira-dama Micaela Ribeiro, da presidente do grupo Isabel Schiavo e da diretora de Ação Social, Eva Rodrigues. A comitiva do Sesc foi acompanhada por coordenadores e instrutores das atividades.

A programação foi marcada por interação, bem-estar e incentivo à prática de atividades físicas na melhor idade. Ao final, foi servido um lanche aos participantes. Segundo a diretora de Ação Social, a iniciativa fortalece vínculos entre os grupos e promove saúde, lazer e novas amizades entre os idosos.