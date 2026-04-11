Raio/DEL Vargem espera casa cheia para jogo neste domingo

A equipe Sub 20/21 do time Raio/Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul entra em quadra neste domingo, dia 12, buscando a liderança da Copa da Liga Paulista de Futsal. A equipe vai enfrentar o Paulínia Futsal em casa, no ginásio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, a partir das 18h, e convida a torcida vargengrandense para prestigiar e apoiar os jogadores.

A equipe briga para chegar ao primeiro lugar do torneio e para isso conta com um conjunto que tem se fortalecido e também com destaques individuais, como o jogador Kauê Coelho, atual artilheiro da competição, com cinco gols marcados, e o experiente goleiro Erick Zucolau, que vem atuando em alto nível técnico.

Vitória

A equipe Sub 20 vai jogar no domingo embalada por uma recente vitória. No último dia 29 de março, a equipe foi até o Ginásio Denílson Amaro Rodrigues (Itamaraty), em Arthur Nogueira, onde venceu o time da casa, o ACEF Arthur Nogueira por 1 a 0.

O time foi escalado com os goleiros Erik Zucolau e Guilherme Gregório e na linha com Otávio Leandrini, João Fernando, Mateus Moreira, Arthur Piton, Luiz Gustavo de Brito, Binha, Kauê Coelho, Kayque Linos, Kayna Telles, Bryan Godoy, Pedro Corali, Raykonne Santos e Guilherme Trevizan.

O gol da vitória foi marcado por Kauê Coelho, assumindo a artilharia do campeonato por enquanto, com cinco gols. Os técnicos da equipe são José Robson Linos (Binho), Leonardo Ribeiro, Claiton Josué de Mello e Fábio Fontão.

Clássico regional

Depois de enfrentar o Paulínia no domingo, a equipe Sub 20 volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira, dia 16, para o jogo de volta contra o Reio de São João da Boa Vista, às 20h30, no CEE José Cortez. No jogo de ida, disputado no dia 14 de março, no CIC, em São João, o time de Vargem foi superado por 6 a 3 e agora terá a oportunidade de buscar a vitória neste jogo que já é bastante aguardado pelos torcedores da região.