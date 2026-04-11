Paulo Guerra leva ouro no Circuito Paralímpico Brasileiro

O Circuito Paralímpico Loterias Caixa de atletismo abriu a temporada da modalidade no dia 1º de abril, com provas de pista e campo no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, para 411 atletas inscritos. O vargengrandense Paulo Guerra participou da competição, fazendo sua primeira prova após uma séria cirurgia realizada no ano passado, e mostrando muita superação, levou a medalha de ouro no salto em altura.

Em outubro do ano passado, o paratleta foi submetido na última semana a uma cirurgia para tratar de uma lesão no tendão patelar. A operação foi bem-sucedida e o atleta passou o período seguinte repousando para a cicatrização do tendão e retirada dos pontos. Em seguida, iniciou o processo de fisioterapia e fortalecimento até que estivesse pronto para retomar os treinamentos e competições.

À Gazeta de Vargem Grande, Paulo falou sobre a recuperação e sobre a volta aos torneios. “A cada passo desta jornada, desde a cirurgia em outubro, fui testado nos limites do meu corpo e da minha fé. Na semana passada, na sexta, o médico que me acompanha me liberou para competir, na quarta-feira, 1º de abril. Cada ida e volta a São Paulo, cada sacrifício, se transformou em esperança. Saltei com o coração transbordando de alegria e muito preocupado se eu iria sentir alguma dor, e graças a Deus não senti nenhuma dor no meu joelho operado”, comentou. “E em cada salto com emoção, conquistei o primeiro lugar. Esta vitória é mais do que um pódio, é a prova de que a dedicação e a esperança são mais fortes que qualquer desafio”, afirmou.

O atleta paralímpico agradeceu ao Executivo e todos os departamentos da prefeitura que o ajudaram neste período, como os departamentos de Esportes, Saúde, equipe de transporte, departamento de Compras, entre outros. “Minha recuperação não foi fácil, sabe, foi bem difícil. Toda segunda, quarta e sexta, às duas horas da manhã, sem horário para voltar. Essa competição foi muito importante, muito marcante em questão da minha volta. Para mim, foi um motivo de muita emoção, de muita alegria quando eu recebi a medalha, porque essa medalha veio com um gostinho diferente”, finalizou o paratleta.