Handebol de Vargem enfrentou as fortes equipes de São José

As equipes de handebol do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul estiveram em São José do Rio Pardo no último sábado, dia 4, para mais uma rodada da Liga de Handebol do Interior na categoria cadete, até 16 anos.

Enfrentando os donos da casa, um dos grandes favoritos ao título, a equipe masculina sofreu durante grande parte do jogo, sendo derrotado com certa facilidade pelos adversários, finalizando com o placar em 36 a 18.

Na segunda partida do dia, as meninas também enfrentaram São José do Rio Pardo e mostraram superioridade no primeiro tempo da partida, quando abriram seis gols de diferença. No segundo tempo a equipe sofreu com a falta de pontaria e permitiu o empate nos minutos finais. De acordo com o treinador Juliano Garcia, após pedido de tempo, as meninas conseguiram se estabilizar no jogo e conseguiram a vitória por 27 a 25. O destaque da partida ficou com a pivô Laryssa, que marcou dez gols no jogo.

A equipe feminina é a líder da competição até o momento com três vitórias em três jogos, mas tem uma tabela muito difícil pela frente, conforme destacou Juliano. O próximo compromisso é contra a forte equipe de Americana neste domingo, dia 12, na cidade de Mogi Guaçu. Os meninos, que ainda não venceram, vão à quadra no dia 18, na cidade de São João da Boa Vista, onde enfrentam a tradicional equipe de Itapira, buscando sua primeira vitória na competição.