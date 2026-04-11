Realizado curso de defesa feminina em Andradas

No mês de março, o professor Marco Aurélio Lodi Gomes esteve na cidade de Andradas para ministrar mais um módulo do seu curso de defesa pessoal feminina. A atividade foi realizada em parceria com a Associação de Judô e Jiu-Jitsu Para Todos e contou com a participação de mais de 40 mulheres.

O encontro teve início com uma palestra do professor, abordando a importância da defesa pessoal feminina diante do cenário atual amplamente divulgado pelas mídias, que evidenciam o crescimento dos casos de violência contra a mulher. A fala destacou a necessidade de conscientização, prevenção e fortalecimento da autonomia feminina por meio do conhecimento e da preparação.

Na sequência, as participantes tiveram uma aula prática com sete movimentos fundamentais de defesa pessoal, desenvolvidos para situações reais do cotidiano. Segundo as alunas, a experiência foi positiva, dinâmica e extremamente proveitosa.

Além do caráter educativo e preventivo, o evento também teve cunho solidário. Cada participante contribuiu com a doação de um litro de leite, destinado à Casa Arco-Íris, instituição que acolhe crianças em situação de abrigo e orfandade em Andradas.

Para Marco Aurélio, a iniciativa uniu conhecimento, prevenção e solidariedade, reforçando o compromisso social do projeto e o impacto positivo da ação na comunidade.