Bushido realiza treino festivo de Páscoa

No sábado, dia 4 de abril, foi realizado o Treinão de Páscoa da Associação Bushido de Judô.

O treino aconteceu no dojo no Clube XXI de Abril, em Vargem Grande do Sul, e contou com mais de 120 crianças e adolescentes treinando juntos. No final do treino, todas as crianças e adolescentes receberam lanches, sucos e um ovo de Páscoa.

O sensei Daniel Garcia, responsável pelo grupo, destacou o empenho de todos para a realização do evento festivo. “Agradecimentos aos pais e mães que levaram seus filhos, aos alunos graduados e sensei Gabriel, que ajudaram com as crianças, a toda diretoria Bushido, Olavo Ferreira, Marcos Morandim, Marcus Aliende e principalmente a Val que foi quem fez todos os ovos de Páscoa para a criançada, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), ao Departamento de Esportes e Prefeitura de Vargem Grande do Sul”, agradeceu.