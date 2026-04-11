Vargeana enfrenta o Guarani na semi da Copa dos Campeões

O Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, em Vargem Grande do Sul vai receber dois jogos decisivos neste domingo, dia 12, pela 12ª Copa dos Campeões Regionais 2026 Juninho Charelli. O torneio chega à sua fase semifinal com duas partidas emocionantes que irão definir os finalistas do torneio, um dos mais prestigiados do futebol amador da região. A Associação Atlética Vargeana garantiu sua vaga na semi e vai enfrentar o Guarani Curitiba, de Poços de Caldas.

O tradicional torneio de futebol amador da região é organizado por Marquinhos Moraes, da A. A. Vargeana F. C, que está à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

Marquinhos, que é dirigente da Vargeana, falou à Gazeta de Vargem Grande sobre a campanha do time e as expectativas sobre a partida, que será disputada às 16h15. “Eu e a minha comissão técnica, Arnaldo, Piu, o Hélder, Antônio Carlos Fusa, estamos com uma expectativa muito boa de tentar chegar a mais uma final de campeonato”, afirmou. Marquinho lembrou que essa é a 12ª edição do torneio e a Vargeana disputou 11 delas, chegando à final em cinco oportunidades, sendo campeã em três delas, com dois vice-campeonatos. “Agora estamos indo a uma semifinal para tentar chegar a mais uma final dessa grande competição que é a Copa dos Campeões, que se tornou uma tradição na região, a maior competição da nossa região, disputada aqui dentro de Vargem Grande”, comentou o dirigente.

“Eu tenho muito orgulho de ter sido o fundador desse torneio e vamos fazer de tudo, respeitando o adversário, que é o Guarani de Poços Caldas, uma bela equipe, pra tentar essa classificação mais uma vez na final da Copa”, afirmou.

Marquinho ainda comentou a campanha da Vargeana, que chega invicta à semifinal, mas lembrou que as eliminatórias serão difíceis. “Fomos a segunda melhor equipe da competição até o momento, a equipe do Vasco está em primeiro lugar geral, nós estamos no segundo geral. Mas mata-mata é uma outra competição, é outro campeonato”, ponderou. “A gente fez um bom trabalho, mas tudo que foi para trás não entra em campo, né? O que vai entrar em campo é a raça, a determinação, a vontade de ganhar, que é o que a gente passa para o jogador”, disse. Marquinho agradeceu ao prefeito Celso Ribeiro e ao diretor de Esportes André Leone pelo apoio ao torneio, além do seu parceiro Antônio Carlos Fusa.

Semifinais

Antes da partida entre Vargeana e Guarani, o primeiro jogo das semifinais será entre o Vasco Futebol Clube, de São José do Rio Pardo contra o Máfia Leste, de Santa Cruz das Palmeiras. A partida está prevista para ser disputada às 14h15, no Estádio Vargeana.