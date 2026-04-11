Gente e Fatos

Por
Gazeta
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A servidora pública municipal Marília Cherubini Rosseto Buozi festeja mais um ano de vida neste domingo, dia 12, ao lado do marido Lucas, da filha Cecília e de todos os seus familiares

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