Equipes do Raio/DEL Vargem estreiam na Liga Paulista

A garotada de Vargem Grande do Sul marcou presença na Copa da Liga Paulista de Futsal no último dia 28 de março, quando quatro equipes do Raio/Departamento Municipal de Esportes e Lazer (DEL) da Prefeitura Municipal estrearam na competição. Todos os jogos foram realizados no Ginásio de Esportes Castelo Branco, o Gigantão, em Araraquara, contra o Fundesport da cidade anfitriã. As categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 foram superadas pelo adversário, mas o Sub-17 fechou a rodada com uma vitória por 6 a 5.

Todas as quatro equipes foram orientadas pela mesma comissão técnica, formada pelos treinadores José Robson Linos (Binho), Leonardo Ribeiro, Claiton Josué de Mello e Fábio Fontão, refletindo a estrutura organizada do projeto esportivo da Prefeitura Municipal.

Sub 11

Na abertura do dia, a categoria Sub 11 enfrentou o Fundesport e foi superada por 10 a 2. Apesar do placar desfavorável, o time não ficou sem marcar: Gabriel João Gonçalves foi o autor dos dois gols vargengrandenses.

A escalação contou com os goleiros Arthur Serafim Miguel Oliveira e Bernardo Rosseto, e a linha formada por Victor Kauã, Bernardo Gindro, Luís Miguel, Miguel Ricardino, João Pedro Barbosa, Micaely Martins, Davi Rezende, Luís Gustavo, Miguel Benedito do Prado, Carlos Alberto Tonetti e Gabriel João Gonçalves.

Sub 13

Na sequência, foi a vez do Sub 13 entrar em quadra. A equipe caiu por 5 a 0 diante do Fundesport, sem conseguir balançar as redes adversárias.

Os goleiros Gabriel Chiamenti e Nicolas Borsato Barbosa defenderam o gol, enquanto a linha foi composta por Brayan Barbosa Rodrigues, Otávio Melo, Breno Bortoluzzi, Pedro Catalano, Arthur Vogado, Manuelly Cristini, Pietro Xavier, Pedro Leopoldo, Miguel Mancini, Henrique Marçal, Felipe Carvalho, Heitor Picinato e Rafael Marfil Ruiz.

Sub 15

O Sub 15 também não conseguiu pontuar na estreia e foi derrotado por 3 a 0. Os goleiros Paulo Buscarati, Guilherme Cirilio e João Guilherme Beltrami defenderam o gol, com a linha formada por Luís Otávio Linos, Leonardo Loiola, Enzo Fagundes, Pedro Luan, Lucas Marrique, João Pedro Passoni, Luís Felipe da Cunha, Theo Henrique do Prado, José Henrique Nunes, Alexandre Marfil Ruiz e Otávio Tomásio.

Sub 17

Para encerrar a rodada, o Sub 17 protagonizou o melhor resultado do dia ao vencer o Fundesport por 6 a 5, em partida disputada. Vitor Chanchencow foi o grande destaque, com três gols. Rafael marcou duas vezes e Miguel completou o placar.

A equipe foi a campo com os goleiros Enzo Zucolau e Luís Gustavo Mello, e a linha composta por Luís Eduardo Teodoro, Mateus Lemes, Pedro Couto, Mateus Serafim, Rafael Gabriel Lima, Fabricio Linos, Vitor Chanchencow, Miguel Beneti, Breno Caixeta, Cristopher e João Pedro Darozzi.