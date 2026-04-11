Sub 16 do Raio/Vargem assume liderança na Liga Campineira

Em partidas válidas pela 31º Copa Metropolitana de Futsal, organizada pela Liga Campineira, o time Sub 16 do Raio/Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul somou duas vitórias e assumiu a liderança da competição.

Pela terceira rodada do torneio, no dia 31 de março, o time de Vargem jogou contra a equipe do Borgo A. Mozzano, no ginásio Nacional Atlético Clube, em Jundiaí, saindo com a expressiva vitória por 9 a 3.

Vargem jogou com os goleiros Enzo Zucolau e Mateus Molina e na linha contou com Anthoni Gabriel, Breno Caixeta, Cristopher, Enzo Fagundes, Lucas Marrique, Luís Otávio Linos, Miguel Beneti, Pedro Couto e Pedro Luan. Com três gols marcados, Breno Caixeta foi eleito o melhor jogador da partida. Além dele, Cristopher marcou duas vezes e os jogadores Enzo, Mateus, Miguel e Pedro, marcaram um gol cada um.

Os técnicos foram José Robson Linos (Binho), Leonardo Ribeiro, Claiton Josué de Mello e Fábio Fontão.

Já no dia 2 de abril, pela quarta rodada, a equipe jogou em casa, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, o Piracaia Futsal por 2 a 1.

O Raio esteve em quadra com os goleiros Enzo Zucolau e Mateus Molina e na linha, Anthoni Gabriel, Breno Caixeta, Cristopher, Enzo Fagundes, Giovani Milan, João Pedro Passoni, José Henrique Nunes, Miguel Beneti, Otávio Tomásio, Pedro Couto, Pedro Luan, Ruan Daniel e Thiago Madruga. Os dois gols de Vargem foram de Cristopher.

Na comissão técnica estava José Robson Linos (Binho), Leonardo Ribeiro, Claiton Josué de Mello e Fábio Fontão.