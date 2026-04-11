Enfermeira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras

Uma enfermeira de 47 anos foi presa na quarta-feira, dia 8, durante operação da Polícia Civil que investiga a comercialização ilegal de canetas emagrecedoras no município de Casa Branca. A ação também apura o envolvimento de um médico e de um agente da Fundação Casa.

De acordo com o delegado Wanderley Fernandes Martins Júnior, os dois investigados não foram localizados no momento do cumprimento das buscas. Segundo relato, o médico não estava no consultório e, conforme informado por funcionários, realizava atendimentos em outra cidade. Já o agente da Fundação Casa também não foi encontrado em sua residência.

Durante cumprimento de mandados de busca, a enfermeira foi presa em flagrante pois estava com amostras ilegais de tirzepatida, princípio ativo de medicamentos como o Monjauro. Segundo reportagem do portal G1, a mulher foi indiciada por venda de produtos medicinais sem registro na Anvisa ou de procedência ignorada e levada para a delegacia. Também foram apreendidos seringas, aparelhos celulares e anotações relacionadas à contabilidade das vendas e aplicações.

Ainda conforme a investigação, a tirzepatida depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importação e comercialização no Brasil. De acordo com reportagem publicada pelo portal G1, as identidades da pessoa presa e dos investigados não foram divulgadas, e até o momento não houve manifestação da defesa.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.