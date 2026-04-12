Adolescente é apreendido em Vargem Grande do Sul

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite de quarta-feira, 8 de abril, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Vargem Grande do Sul. De acordo com informações policiais, a equipe localizou o jovem em sua residência, onde ele estava acompanhado de sua responsável legal.

O adolescente foi conduzido para exame cautelar, não sendo constatadas lesões, e, em seguida, apresentado no Plantão Policial. Após os procedimentos, ele permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

O caso foi registrado e segue sob responsabilidade das autoridades competentes.