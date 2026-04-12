Fogo atinge estabelecimento e danifica veículos em Casa Branca

A Polícia Militar atendeu, na madrugada do dia 4 de abril de 2026, uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial no Jardim Paulista, em Casa Branca.

Segundo informações, a equipe foi acionada via Copom para atender um incêndio em uma auto elétrica, já consumado no momento da chegada dos policiais. Em contato com a responsável pelo local, foi informado que ela havia sido avisada por vizinhos e, ao chegar, encontrou o imóvel completamente tomado pelas chamas.

Quando os policiais chegaram, o fogo já havia sido controlado e não havia equipe do Corpo de Bombeiros no local, o que dificultou a preservação da área para análise inicial. Ainda assim, a perícia técnica foi acionada e compareceu para a realização dos trabalhos.

Durante a ocorrência, foram constatados danos em veículos que estavam no estabelecimento, sendo atingidos um Fiat Mobi, uma Volkswagen Kombi, um Fiat Uno e um Volkswagen Gol.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial da Central de Flagrantes de Casa Branca, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária. As causas do incêndio serão apuradas.