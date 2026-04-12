Dupla é detida por tráfico no Jd. Dolores

Um homem foi preso e um adolescente apreendido na noite do dia 2 de abril, por envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Dolores.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada durante patrulhamento em um local conhecido pelo comércio de entorpecentes. A equipe abordou dois suspeitos e, com eles, foram encontradas porções de crack.

Em diligência pelas imediações, os policiais localizaram mais drogas, além de um aparelho celular e dinheiro em espécie.

Diante dos fatos, o maior de idade recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça. O adolescente foi apreendido e, após os procedimentos legais, foi liberado à sua mãe. Na ação, foram apreendidas 18 pedras de crack, 19 eppendorfs (pinos) de cocaína, um aparelho celular e R$ 20,00 em dinheiro.

O caso foi registrado e segue sob acompanhamento das autoridades competentes.