Adolescentes são apreendidos por tráfico e associação ao tráfico

Dois adolescentes foram apreendidos na noite do dia 3 de abril, por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico no Jardim Dolores. De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após denúncia sobre a prática de tráfico em um terreno. Durante monitoramento, os policiais observaram que os suspeitos se revezavam para acessar o local, o que levantou suspeitas.

Na abordagem, inicialmente nada de ilícito foi localizado com os adolescentes, sendo encontrados apenas um aparelho celular e R$ 100,00 em dinheiro. Questionados, ambos admitiram que havia drogas escondidas no terreno e indicaram o ponto.

No local informado, os policiais localizaram diversas porções de entorpecentes, dinheiro, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalagem. Os adolescentes assumiram a propriedade dos itens apreendidos.

Diante dos fatos, eles foram conduzidos ao Pronto Atendimento e, posteriormente, à Delegacia de Polícia, onde permaneceram apreendidos e foram encaminhados à Fundação Casa.

Na ação, foram apreendidas 60 pedras de crack, sete porções de maconha, R$ 640,00 em dinheiro, uma balança de precisão, embalagens plásticas e um aparelho celular.

O caso foi registrado e segue sob responsabilidade das autoridades competentes.