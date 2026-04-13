Creche Zinha Cordeiro recebe climatização

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul concluiu recentemente, a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de atividades da Creche Municipal Zinha Cordeiro. De acordo com o informado pelo Executivo, a iniciativa faz parte dos investimentos voltados à melhoria da infraestrutura das unidades de ensino, priorizando o bem-estar e o desenvolvimento das crianças atendidas.

Com os novos equipamentos em funcionamento, os ambientes passam a contar com temperaturas mais adequadas, especialmente nos dias mais quentes, favorecendo a realização das atividades pedagógicas, os momentos de descanso e também proporcionando melhores condições de trabalho para os profissionais da unidade.

Segundo a coordenação das creches municipais, a climatização representa um avanço importante na qualidade do atendimento oferecido às crianças.

O prefeito Celso Ribeiro ressaltou a relevância de investir continuamente na educação infantil. “Melhorar a estrutura das creches é garantir mais conforto, qualidade e cuidado tanto para os alunos quanto para os profissionais que atuam nesses espaços”, destacou.