Vereadores participaram do 68º Congresso dos Municípios

Os vereadores Giovana Carvalho (MDB) e Paulo César da Costa (PODE) participaram do 68º Congresso dos Municípios, realizado no Anhembi, em São Paulo, representando a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul.

Durante o congresso, os parlamentares acompanharam palestras voltadas a políticas públicas, com temas relacionados ao desenvolvimento dos municípios e iniciativas direcionadas às mulheres.

Entre as palestrantes esteve Val Marchiori, 51 anos, que relatou ter sido diagnosticada com câncer de mama em agosto de 2025. Segundo a vereadora Giovana Carvalho, a palestrante abordou as dificuldades enfrentadas durante o tratamento, inclusive por pacientes com plano de saúde. Val Marchiori também informou que pretende se candidatar a deputada com foco em pautas voltadas à saúde da mulher. Durante sua fala, destacou a importância da realização de exames como a mamografia, disponível pelo SUS, e defendeu a necessidade de acesso a tratamento rápido e adequado para as pacientes.

Na ocasião, os vereadores também se encontraram com o historiador vargengrandense Mario Poggio. Durante o encontro, foi realizada a entrega de uma Moção de Louvor em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por ele em prol da história de Vargem Grande do Sul.

Segundo a vereadora Giovana Carvalho, a participação no congresso contribuiu para a obtenção de informações e troca de experiências aplicáveis à realidade do município.