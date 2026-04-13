Palestra na Câmara Municipal abordou autismo

A Câmara Municipal recebeu especialistas, na tarde da terça-feira, dia 7 de abril, para a palestra “Autismo e Políticas Públicas: O aumento do diagnóstico na sociedade”, ministrada pela psicóloga Daiane Passoni; pela ‘Mãe Atípica’ Christiane F. Peluque e pela dra. Taís Baptista. A palestra foi aberta a todos os interessados.

A vereadora Vanessa Salmaço Martins (PL), presidente da Procuradoria da Mulher, destacou a importância da palestra sobre o autismo realizada na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, segundo ela, “a palestra foi um momento extremamente enriquecedor e significativo. Foi muito prazeroso receber convidadas tão especiais e capacitadas como a psicóloga Daiane Passoni, a mãe atípica Christiane F. Peluque e a dra. Taís Baptista, que trouxeram contribuições valiosas, cada uma com sua vivência e conhecimento”.

Vanessa também ressaltou o impacto do encontro, “o evento proporcionou não apenas informação, mas também sensibilização, fortalecendo o entendimento sobre a realidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e de suas famílias. Ouvir relatos reais e embasados é essencial para que possamos construir políticas públicas mais eficazes e humanas”.

A vereadora reforçou a necessidade de continuidade do debate: “é fundamental que esse tema seja abordado com frequência, ampliando o debate e garantindo maior conscientização da sociedade. Além disso, é indispensável a participação ativa dos agentes políticos, pois somente com esse diálogo próximo conseguiremos compreender as reais necessidades das pessoas com autismo e promover ações concretas”.

Por fim, ela demonstrou expectativa para novas iniciativas: “espero que este seja apenas o início de muitas outras discussões sobre o tema, sempre com o objetivo de agregar conhecimento, promover inclusão e garantir o bem-estar da nossa população”.