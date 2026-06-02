Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu a empresária Ana Laura de Oliveira Melchiori

Faleceu nesta terça-feira, dia 26 de maio, em São Paulo, onde estava internada para tratamento, a empresária Ana Laura de Oliveira Melchiori, aos 59 anos de idade, sócia-proprietária da Sacaria Imperial.

De tradicional família de Vargem Grande do Sul, era viúva do empresário Jorge Henrique Melchiori, deixa as filhas Marília Gabriela, Ana Carolina, o neto Pedro, os irmãos Denyse, Frederico e Dayse, demais familiares e amigos. Seu corpo foi cremado em Ribeirão Preto.

Faleceu Claudinei Felipe, o Jacaré

Faleceu Claudinei Felipe, o conhecido Jacaré, aos 75 anos de idade, no dia 28 de maio. Claudinei era muito conhecido e estimado em Vargem, fruto dos muitos anos que trabalhou no Correio local.

Jacaré também foi funcionário da Dedini e trabalhou no Posto Longuini por muitos anos, antes de se tornar autônomo na entrega de correspondências e cobranças para a Associação Comercial e Industrial, para o Hospital de Caridade, para a Prefeitura Municipal e lojas do comércio local. Ele residia no Jd. Paraiso I; deixou a esposa Maria do Carmo e os filhos Ana Luiza e João Guilherme. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Benedito Miguel Ferreira, o Dito Padeiro, aos 87 anos de idade, no dia 22 de maio. Residia em Guaratinguetá; era viúvo de Josefina Bovo Ferreira; deixou o filho Wilson; era pai de Anderson – já falecido; deixou também nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Tognollo de Mello, aos 89 anos de idade, no dia 24 de maio. Deixou as filhas Neiva, Neide, Nilza e Neusa (Chiquinha); genros; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Geni Rodrigues Leite, aos 54 anos de idade, no dia 25 de maio. Deixou o marido José; os filhos Aline e Marcelo; os netos Manu, Enzo e Enry; o genro Michel. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Roberto Augusto de Barros, o Aragano, aos 84 anos de idade, no dia 26 de maio. Residia em Pirassununga; deixou os filhos Assis, Ana Paula, Menezes e Naja; genros; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria de Fátima Leite Vilaça, a Carla, aos 66 anos de idade; no dia 27 de maio. Residia no Jardim Santo Expedito; deixou os filhos André e Fabiana; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Júlia Beatriz Sales Apolônio, a Juju, com apenas dois anos de idade, no dia 27 de maio. Era filha do casal Tainá Sales e Emerson de Barros Apolônio; deixou irmã; avós e tios. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o bebê Noah Salgueirosa Carnaroli, filho de Andreza e Lucas, no dia 28 de maio. Seu sepultamento foi realizando no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Luiz Tomé, aos 85 anos de idade, no dia 12 de maio. Deixou os filhos Valdir, Abigail, Izabel, Carmem, Alessandro e Edilson; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Carlos de Vita Carvalho, aos 88 anos de idade, no dia 15 de maio. Deixou os filhos Herces e José Francisco; era pai de Ernani, Cássio, Cacilda, Hélia, Maria Leonor, Henedina e Joaquim – já falecidos; deixou também sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ailton Araújo Felipe, aos 75 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixou o filho Edson e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Vera Lúcia Moreira Spadafora, aos 82 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixou as filhas Flávia e Cláudia; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Cravinhos.

Faleceu Rubens Pereira Mello, conhecido por Binhão; aos 69 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixou a esposa Célia Regina Rui; os irmãos Maurício e Junior; e cunhadas. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elzio Lucheta, aos 91 anos de idade, no dia 20 de maio. Deixou a esposa Maria do Carmo; os filhos Carmem Silvia, Carmem Lúcia, Elzio Filho e Eduardo; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu Jayro Sguassabia, aos 97 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixou a esposa Célia; os filhos Juarez, Juliana e Jairo Augusto; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Iracema Ferreira Navarro, aos 71 anos de idade, no dia 23 de maio. Deixou os filhos Reginaldo, Regina, Rosilene, Ronaldo, Agnaldo, Adão, Eva, Alan, Alex e Mateus; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em Itobi

Faleceu Edson Ávila Montoya, aos 66 anos de idade, no dia 24 de maio. Deixou a esposa Leonice da Silva; os filhos Amanda e Ricardo; a nora Alice; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Itobi.